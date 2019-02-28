Ярл Магнус Риибер завоевал золото в двоеборье на чемпионате мира в Зефельде, Яхин - 39-й

Норвежец Ярл Магнус Риибер стал первым в двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Второе место занял австриец Бернхард Грубер, третье - японец Акито Ватабе.

Россиянин Эрнест Яхин стал 39-м, Александр Пашаев - 41-м, Вячеслав Барков - 47-м, Виталий Иванов - 48-м.

Двоеборье

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

К-90 + 10 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) - 25.01,3

2. Бернхард Грубер (Австрия) - отставание 1,4

3. Акито Ватабе (Япония) - 4,6

4. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 29,8

5. Илкка Херола (Финляндия) - 36,4

6. Эспен Бьернстад (Норвегия) - 41,4...

39. Эрнест Яхин (Россия) - 3.30,1

41. Александр Пашаев (Россия) - 3.47,5...

47. Вячеслав Барков (Россия) - 4.48,5

48. Виталий Иванов (Россия) - 5.13,3

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