Якобсен выиграла масс-старт на «Тур де ски», Непряева — шестая
Норвежка Астрид Якобсен выиграла классический масс-старт на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Второй стала шведка Эбба Андерссон, на третьей строчке — Катарина Хенниг из Германии.
Из российской сборной лучший результат показала Наталья Непряева, которая заняла шестое место. Она отстала от победительницы на 15,5 секунд.
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 10 км (К)
1. Астрид Якобсен (Норвегия) — 29.07,9
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 0,4
3. Катарина Хенниг (Германия) — 1,0
4. Тереза Йохауг (Норвегия) — 6,2
5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 6,8
6. Наталья Непряева (Россия) — 15,5...
...15. Алиса Жамбалова (Россия) — 56,3
19. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.07,0
24. Лидия Дуркина (Россия) — 1.29,9
30. Диана Головань (Россия) — 2.03,3
35. Анна Нечаевская (Россия) — 2.26,1
43. Анна Жеребятьева (Россия) — 3.14,5