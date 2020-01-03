Норвежка Астрид Якобсен выиграла классический масс-старт на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Второй стала шведка Эбба Андерссон, на третьей строчке — Катарина Хенниг из Германии.

Из российской сборной лучший результат показала Наталья Непряева, которая заняла шестое место. Она отстала от победительницы на 15,5 секунд.

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Валь-ди-Фьемме (Италия)

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Масс-старт, 10 км (К)

1. Астрид Якобсен (Норвегия) — 29.07,9

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 0,4

3. Катарина Хенниг (Германия) — 1,0

4. Тереза Йохауг (Норвегия) — 6,2

5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 6,8

6. Наталья Непряева (Россия) — 15,5...

...15. Алиса Жамбалова (Россия) — 56,3

19. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.07,0

24. Лидия Дуркина (Россия) — 1.29,9

30. Диана Головань (Россия) — 2.03,3

35. Анна Нечаевская (Россия) — 2.26,1

43. Анна Жеребятьева (Россия) — 3.14,5