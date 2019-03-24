"Я отсиделся за спиной соперников и сберег силы на концовку". Клебо - о тактике в решающей гонке Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не в самом лучшем состоянии подошел к гонке преследования на этапе Кубка мира в Канаде. 22-летний норвежец выиграл пасьют, обогнав россиянина Александра Большунова и канадца Алекса Харви на финише.

- Я хотел удержать преимущество во время гонки, но потом понял, что устал, - приводит слова Клебо NRK. - Я чувствовал себя не очень свежим после вчерашней гонки. Я слышал, что соперники находились позади меня. Когда между нами стало 25 секунд, я подумал, что можно их подпустить. Для меня было главным стать первым на финише.

Когда у тебя не лучший день, то можно отсидеться за спиной соперников. В итоге я получил, что хотел, и сберег силы на концовку.

Клебо выиграл общий зачет Кубка мира. Он на сто очков опередил Большунов.

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