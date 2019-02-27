Вылегжанин завершит карьеру после этапа Кубка мира в Осло

Российский лыжник Максим Вылегжанин сообщил, что планирует завершить карьеру после этапа Кубка мира в Осло. Сейчас он выступает на чемпионате мира в Зефельде. Сегодня в "разделке" классическим стилем он занял 33-е место.

- Какие у вас дальнейшие планы?

- Выступить на этапе Кубка мира в Осло и закончить карьеру.



- Значит, в Осло - ваш последний этап?

- Да. (Владимир Иванов)

36-летний Вылегжанин является трехкратным вице-чемпионом Олимпиады-2014 в Сочи. Также на его счету 1 золото, 3 сереба и 1 бронза чемпионата мира.