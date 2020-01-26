Вылегжанин занял 11-е место на марафоне «Марчалонга»

Россиянин Максим Вылегжанин занял 11-е место в лыжном марафоне «Марчалонга» в Италии. 70 км он преодолел за 3 часа 6 минут 26,16 секунды. Три первых места заняли норвежцы Туре Бьорсет Бердал (3:05.52,01), Торд Гьердален (отставание 1,56) и Петтер Эльяссен (2,79).

Россиянин Алексей Шемякин стал 12-м (34,90), Илья Черноусов — 31-м (1.49,11), Алексей Двоскин — 42-м (4.06,92), Александр Панжинский — 47-м (5.36,44), Никита Крюков — 51-м (6.16,30), Александр Легков — 56-м (7.05,30), Александр Бочкарев — 83-м (11.48,64), Тимур Садыков — 96-м (14.10,63).