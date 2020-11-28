Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин в интервью «СЭ» прокомментировал результаты индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в финской Руке.

— Безусловно, Большунов может побороться с Клебо и догнать его. В том, что он два раза проиграл ему — и в спринте, и в дистанционной гонке — нет ничего страшного. Это все здорово. Если Червоткин с Большуновым будут соперничать — это для нас хорошо. Когда есть два спортсмена, которые бегут, это намного лучше. Чем больше конкуренции в команде, тем и результат у нее лучше, — сказал Вылегжанин.

— Если говорить о женщинах, то считаю, что шансы у Непряевой и Сориной против Терезы Йохауг есть, но очень мнительные. Конечно, они будут бороться больше со шведками. Завтра, естественно, выйдут на гонку, будем смотреть красивую борьбу. Конечно, хочется, чтобы наши лыжницы выиграли, — заявил Вылегжанин. (Екатерина Звенигородская)