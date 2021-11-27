Вылегжанин о мужской гонке на Кубке мира: «Приятно видеть двух российских лыжников на пьедестале»

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских лыжников в 15-километровой конке классикой на Кубке мира в Руке.

«Конечно, приятно видеть двух российских лыжников на пьедестале. Очень классно начинать сезон с пьедестала. Червоткин доказал на отборах, что он в хорошей форме. Это здорово, что он и Большунов в топе сегодня. Вчера еще и Терентьев порадовал. Очень хорошо начали сезон», — сказал Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Нисканен стал первым на 15-километровой дистанции классическим стилем в рамках Кубка мира 2021/2022 по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов стали вторыми и третьими соответственно.