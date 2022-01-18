Выиграет ли Большунов олимпийское золото? Успеет ли Латыпов выйти из ковидного карантина? Зимний live — в 15.00

Зимний лайв «СЭ» возвращается с самыми горячими темами! Лыжники и биатлонисты уже объявили свои составы на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Но вопросов по-прежнему очень много:

— Почему международная лыжная федерация оставила спортсменов без соревнований до самой Олимпиады?

— На кого надеяться в биатлоне, кроме Логинова?

— Почему женские сборные слабее мужских и в лыжах, и в биатлоне?

— Почему лыжник Глеб Ретивых свалил вину за провал на тренера?

— Сколько медалей возьмут на Играх наши лыжники и биатлонисты?

Присылайте свои вопросы обозревателям «СЭ» Наталье Марьянчик и Владимиру Иванову, а также задавайте их во время прямого эфира во вторник, в 15.00 по московскому времени!