Выиграет ли Большунов олимпийское золото? Успеет ли Латыпов выйти из ковидного карантина? Зимний live — в 15.00
Зимний лайв «СЭ» возвращается с самыми горячими темами! Лыжники и биатлонисты уже объявили свои составы на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Но вопросов по-прежнему очень много:
— Почему международная лыжная федерация оставила спортсменов без соревнований до самой Олимпиады?
— На кого надеяться в биатлоне, кроме Логинова?
— Почему женские сборные слабее мужских и в лыжах, и в биатлоне?
— Почему лыжник Глеб Ретивых свалил вину за провал на тренера?
— Сколько медалей возьмут на Играх наши лыжники и биатлонисты?
Присылайте свои вопросы обозревателям «СЭ» Наталье Марьянчик и Владимиру Иванову, а также задавайте их во время прямого эфира во вторник, в 15.00 по московскому времени!
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