Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Выборы нового президента FIS перенесены на июнь 2021 года

21:08

Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта, на котором должны были пройти выборы нового президента организации, перенесен на 5 июня 2021 года, сообщает сайт FIS.

Действующий президент FIS 76-летний Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий. Конгресс пройдет в словенском Портороже.

Каспер возглавляет FIS с 1998 года, с 2000 по 2018 год он являлся челном Международного олимпийского комитета (МОК).

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир