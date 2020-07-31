Выборы нового президента FIS перенесены на июнь 2021 года

Конгресс Международной федерации лыжных видов спорта, на котором должны были пройти выборы нового президента организации, перенесен на 5 июня 2021 года, сообщает сайт FIS.

Действующий президент FIS 76-летний Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий. Конгресс пройдет в словенском Портороже.

Каспер возглавляет FIS с 1998 года, с 2000 по 2018 год он являлся челном Международного олимпийского комитета (МОК).