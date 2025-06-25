Лыжи
Вяльбе заявила об отсутствии опасений из-за проверки Volvo по поводу покупки тягача

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не видит поводов для беспокойства в связи с расследованием шведского автопроизводителя Volvo о приобретении тягача для сервис-прицепа сборной.

В начале мая ФЛГР объявила о покупке тягача Volvo для мобильной вакс-кабины команды. Однако шведское издание Expressen со ссылкой на представителя компании сообщило, что концерн начал проверку этой сделки, поскольку его продукция запрещена к поставкам в Россию и Белоруссию.

«Мы купили автомобиль, как он попал в Россию — не наше дело. Опасений у нас нет», — сообщила Вяльбе ТАСС.

При презентации тягача в мае федерация подчеркивала, что это «самый мощный и современный серийный седельный тягач в мире».

Сервис-прицеп используется сборной для подготовки лыж и представляет собой передвижную мастерскую по нанесению парафина.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
