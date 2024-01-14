Вяльбе заявила о желании проводить этап Кубка России в Казани на регулярной основе: «Идеальная трасса, хороший комплекс»

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала организационные итоги пятого этапа Кубка России в Казани и ответила на вопрос о будущем нового лыжно-биатлонного центра в Казани.

Стадион в поселке Мирный был открыт в марте 2023 года.

— Слава богу, что первый блин получился не комом, — сказала Вяльбе. — Несмотря на вчерашнюю холодную погоду, жюри не дрогнуло, и спортсмены вышли на старт. Идеально подготовленная трасса в Казани, очень хороший комплекс. Я не просто так сейчас сказала зрителям, что мы приедем сюда еще раз. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр.

— То есть. этап Кубка России здесь будет регулярным?

— Надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом. Если все сложится хорошо и появятся места для проживания в радиусе хотя бы полукилометра, мы будем думать о том, чтобы проводить в Казани чемпионат России.

— Три медали для сборной Татарстана — успех?

— Вы видите, какая серьезная конкуренция. Несмотря на то, что сборная Татарстана лидирует в общем зачете, ей будет нелегко выиграть. Я все время говорила, говорю и буду говорить: «Не спешите. Спортсмены — не грибы, мы не растем после дождичка». Нужно терпение. У Татарстана есть молодые и талантливые ребята. Мы их ждем.

Этап Кубка России в Мирном прошел с 11 по 14 января.