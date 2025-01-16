Вяльбе заявила о мешающем запахе плова на Кубке России по лыжным гонкам в Казани

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что запах плова на трассе этапа Кубка России в Казани может оказаться отвлекающим фактором для лыжников.

Соревнования в столице Республики Татарстан стартовали 16 января и завершатся 19-го числа.

«Атмосфера очень хорошая. И плов замечательный. Не знаю, как спортсмены бегут, они там, мне кажется, на конце дистанции чувствуют эти запахи. Им тоже нелегко приходится в этом плане, потому что аппетит разгорается», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

В первый соревновательный день на этапе Кубка России в Казани состоялись две гонки свободным стилем. На дистанции 10 км у женщин победу одержала Наталья Терентьева. Гонку на 15 км у мужчин выиграл Савелий Коростелев.