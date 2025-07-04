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Лыжные гонки

Вяльбе заявила, что у Большунова серьезные проблемы со спиной

Сергей Ярошенко
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о травме Александра Большунова.

«У Саши, к сожалению, серьезные проблемы со спиной. И я думаю: он немножко переоценил свои возможности все время быть с семьей, привозить семью, жить вместе с ребенком — это тоже достаточно сложно. Каким бы ты сильным ни был. Я не могу Сашке предъявить таких претензий, что он может почивать на лаврах», — сказала Вяльбе в интервью «Звезде».

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13 февраля 28-летний россиянин выиграл гонку на 30 км на турнире Sudtirol Moonlight Classic в Италии, которая не входит в официальный календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS). Для него это был первый международный старт за три года.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира.

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Александр Большунов
Елена Вяльбе
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