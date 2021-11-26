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Вяльбе заявила, что Терентьев поедет на Олимпийские игры в Пекине

17:36
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Александр Терентьев отобрался на Олимпийские игры в Пекине.

Спортсмен стал победителем в спринте классическим стиле на этапе Кубка мира в финской Руке сегодня, 26 ноября. Для 22-летнего лыжника эта победа является первой на этом турнире.

Участие в Олимпиаде ранее себе гарантировал чемпион мира Александр Большунов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13035667

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Анна Горшкова все материалы автора
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