Вяльбе заявила, что Терентьев поедет на Олимпийские игры в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Александр Терентьев отобрался на Олимпийские игры в Пекине.

Спортсмен стал победителем в спринте классическим стиле на этапе Кубка мира в финской Руке сегодня, 26 ноября. Для 22-летнего лыжника эта победа является первой на этом турнире.

Участие в Олимпиаде ранее себе гарантировал чемпион мира Александр Большунов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.