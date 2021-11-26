Вяльбе заявила, что Терентьев поедет на Олимпийские игры в Пекине
17:36
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Александр Терентьев отобрался на Олимпийские игры в Пекине.
Спортсмен стал победителем в спринте классическим стиле на этапе Кубка мира в финской Руке сегодня, 26 ноября. Для 22-летнего лыжника эта победа является первой на этом турнире.
Участие в Олимпиаде ранее себе гарантировал чемпион мира Александр Большунов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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