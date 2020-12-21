Вяльбе заявила, что Непряева ее разочаровывает

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление росийских лыжниц на этапе Кубка мира в Дрездене.

В спринте ни одна из россиянок не смогла пробиться в финал. В командном спринте первый российский дуэт в составе Натальи Непряевой и Юлии Ступак завоевал серебро.

По словам Вяльбе, Непряева ее разочаровывает.

— Если говорить глобально, то всей команде можно поставить «четверку». Есть те, кто меня больше порадовал, и есть те, кто огорчил, — цитирует Вяльбе «Матч ТВ». — Радуют, в первую очередь, мамы, которые вернулись в команду после декрета. Что касается нашего лидера Натальи Непряевой, то она меня больше пока разочаровывает. Понятно, что она долго входит в форму, разбегается. Но есть моменты, когда я вижу, что она себя бережет. Этого быть просто не должно. Она должна бороться за золото. У нее мотор — она настоящая машина. Может быть, влюбится в кого-то — и что-то произойдет. Она — единственная в нашей команде, кто может бороться на равных с Терезой Йохауг.

Напомним, в общем зачете Кубка мира Татьяна Сорина занимает вторую строчку. Непряева — четвертая, Ступак — девятая.