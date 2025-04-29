Лыжи
29 апреля, 16:50

Вяльбе заявила, что готова участвовать в выборах президента ФЛГР

Действующий президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе готова к выборам на новый срок, если ее кандидатуру выдвинет один из регионов.

«В конце мая — начале июня [2026 года] пройдут выборы. Я полна сил и желания», — заявила Вяльбе.

Дмитрий Губерниев.Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?

Ранее о желании выставить свою кандидатуру на пост главы организации заявил комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Если вы намекаете на отдельно взятого человека, я не обращаю на это внимания. Если пойдет, ладно. Это хорошо, когда есть конкуренция», — добавила Вяльбе.

57-летняя Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года, она трехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.

Источник: ТАСС
