Вяльбе заявила, что FIS не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими в соревнованиях по лыжным гонкам.

«Мне кажется, что все это просто болтовня. По крайней мере, на ближайшем заседании совета FIS эта тема не поднимается», - цитирует ТАСС Вяльбе.

На прошлой неделе с идеей уравнять дистанции мужских и женских гонок выступили шведские лыжницы Фрида Карлссон и Шарлотте Калла.

В мужских и женских соревнованиях дистанция трассы отличается. Например, в скиатлоне женщины преодолевают 15 км, а мужчины 30 км, а в марафоне 30 км против 50 км.