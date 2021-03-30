Вяльбе заявила, что FIS не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими
16:38
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими в соревнованиях по лыжным гонкам.
«Мне кажется, что все это просто болтовня. По крайней мере, на ближайшем заседании совета FIS эта тема не поднимается», - цитирует ТАСС Вяльбе.
На прошлой неделе с идеей уравнять дистанции мужских и женских гонок выступили шведские лыжницы Фрида Карлссон и Шарлотте Калла.
В мужских и женских соревнованиях дистанция трассы отличается. Например, в скиатлоне женщины преодолевают 15 км, а мужчины 30 км, а в марафоне 30 км против 50 км.
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