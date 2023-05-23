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Сегодня, 18:34

Вяльбе заявила, что FIS изучит вопрос допуска российских лыжников в сентябре

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в сентябре 2023 года рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«По моей информации, завтра этот вопрос не будет рассматриваться, а будет рассматриваться на совете в сентябре», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

При этом в МОК отметили, что допуск к соревнованиям могут получить лишь спортсмены, не имеющие связи с вооруженными силами и не выражавшие публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам и белорусам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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