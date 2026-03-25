Вяльбе заявила, что финал Кубка России в Мурманской области пройдет по плану: «Снега навалом»

Финал Кубка России по лыжным гонкам в Мурманской области состоится по плану. Проблем со снегом в Кировске нет, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Отменяют в Мурманске, а мы в Кировске все же проводим. Ничего не отменяется, снега навалом, все хорошо», — подчеркнула Вяльбе.

Последний, шестой этап Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменили из-за отсутствия снега. Также отменен Мурманский лыжный марафон. Финал Кубка России пройдет в Апатитах и Кировске (Мурманская область) с 27 марта по 5 апреля.