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Сегодня, 14:10

Вяльбе заявила, что допуск трансгендеров до соревнований убьет женский спорт

Рустам Имамов
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение о предложениях в цели гендерного равенства уравнять дистанции для мужчин и женщин, а также о допуске трансгендеров на женские соревнования.

«Я свое мнение по этому поводу уже говорила, и не раз. То, что предлагают наши коллеги — это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины. Таким образом мы просто похороним женский спорт. Если понадобится еще раз где-то это сказать или высказаться где-то, то я еще раз скажу. Я свою позицию по этому поводу изменять не буду. Так что российская сторона против», — сказала Вяльбе.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) пройдет в конце мая.

Елена Вяльбе
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