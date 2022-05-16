Вяльбе заявила, что допуск трансгендеров до соревнований убьет женский спорт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение о предложениях в цели гендерного равенства уравнять дистанции для мужчин и женщин, а также о допуске трансгендеров на женские соревнования.

«Я свое мнение по этому поводу уже говорила, и не раз. То, что предлагают наши коллеги — это все утопия. Как и допуск разного рода людей, которые родились изначально мужчинами, но им что-то там приснилось, и они теперь решили, что они женщины. Таким образом мы просто похороним женский спорт. Если понадобится еще раз где-то это сказать или высказаться где-то, то я еще раз скажу. Я свою позицию по этому поводу изменять не буду. Так что российская сторона против», — сказала Вяльбе.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) пройдет в конце мая.