Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:35

Вяльбе заявила, что была против решения FIS об уравнивании дистанций между мужчинами и женщинами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) об уравнивании дистанций женщин и мужчин на чемпионатах мира.

«Я не думаю, что зрителям будет интересно смотреть женский марафон на 50 километров. Тем более что на старт будет выходить очень небольшое количество спортсменок. И этап Кубка мира в Осло это показал.

Это было поспешное решение, и мы изначально были против. Мне вообще непонятно, почему мужчинам дистанции сделали короче, а женщинам длиннее. Потому что мужчины слабее? Просто одна шведская девушка решила, что хочет бегать, как мужчины. Ну и бегала бы с мужчинами, с этим же сейчас вообще проблем нет. Объяви себя кем хочешь и бегай», – приводит слова Вяльбе Metaratings.

В прошлом году FIS объявила об уравнивании дистанций для мужчин и женщин. Новые правила начали действовать с сезона-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/vyalbe-reshenie-fis-ob-uravnivanii-distancii-u-muzhchin-i-zhenshin-pospeshnoe-i-my-iznachalno-byli-protiv-253758/
Елена Вяльбе
0
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики
Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО
My?l Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FIS продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований
Новости
RSS RSS
Все новости