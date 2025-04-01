Вяльбе: «Большунов сбросил лишний вес. Сейчас он в идеальной форме, прям весь звенит»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что Александр Большунов находится в идеальной форме.

«Мне кажется, видно по Саше сейчас — он прям весь звенит! Немного сбросил вес, который, мне кажется, ему все-таки мешал. Тут лишний «килограммчик», грубо говоря. Мне кажется, он сейчас в идеальной форме для конца сезона. Все отлично», — цитирует Вяльбе РИА Новости Спорт.

1 апреля Большунов выиграл спринт свободным стилем на заключительном этапе Кубка России.