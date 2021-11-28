Вяльбе оценила решение сборной Норвегии сняться с гонки на этапе Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение сборной Норвегии сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке из-за погодных условий.

«Норвежцы снимаются не первый раз, — сказала Вяльбе в эфире matchtv.ru. - Мы знаем, что норвежские лыжники не могут бегать в холод. Также норвежцы плохо себя чувствуют в сильную жару. Ну что я могу сказать? Реально жаль. Всегда, когда есть хорошая конкуренция, особенно в олимпийский год. Хотя они и вчера ничего сверхъестественного нам не показали».

Отметим, что температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам могут быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.