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Вяльбе: «Врач сказал, что у Непряевой перелом»

18:10
Елена Вальбе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Елена Вальбе. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как чувствует себя российская лыжница Наталья Непряева, которая из-за повреждения после падения не смогла закончить индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Мне врач сказал, что у Непряевой перелом. Ждали врача, чтобы понять, нужна операция или нет. Больше пока ничего сказать не могу», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Непряева упала на последнем спуске и повредила руку. Спортсменку повезли в больницу. Победу в гонке одержала американка Джесси Диггинс, лучшая из россиянок Юлия Ступак заняла 11-е место.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/other/news-4255211-vyalbe-mne-vrach-skazal-chto-u-nepryaevoj-perelom.html

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