Вяльбе сообщила, что Большунов не будет наказан после скандала на этапе Кубка мира в Лахти
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация не будет наказывать Александра Большунова за инцидент во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
— С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов. Потому что невозможно все время быть на нервах, — приводит слова Вяльбе Матч ТВ. — Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют. Но когда мы начинаем рассматривать одну и ту же ситуацию между Россией и другими спортсменами, то к нам санкции обязательны, а к другим — нет. Правила написали, а читаем их так, как удобно в данный момент.
— Если хотя бы не строгий выговор, но хотя бы обсудить ситуацию же нужно?
— Мы с ним поговорили. Саша прекрасно понимает, что руки распускать нельзя.
Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил.
А то что было после финиша, то я несколько раз посмотрела видео. Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать.
Напомним, что вторая сборная России заняла третье место, а первая — была дисквалифицирована из-за поведения на финишном спурте Александра Большунова, который ударил соперника из-за того, что он перегородил ему дорогу.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/winter/matchtvnews_NI1303400_Valbe_rasskazala_nakazhet_li_FLGR_Bolshunova_za_povedenije_v_estafete
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю