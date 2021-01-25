Вяльбе сообщила, что Большунов не будет наказан после скандала на этапе Кубка мира в Лахти

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация не будет наказывать Александра Большунова за инцидент во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

— С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов. Потому что невозможно все время быть на нервах, — приводит слова Вяльбе Матч ТВ. — Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют. Но когда мы начинаем рассматривать одну и ту же ситуацию между Россией и другими спортсменами, то к нам санкции обязательны, а к другим — нет. Правила написали, а читаем их так, как удобно в данный момент.

— Если хотя бы не строгий выговор, но хотя бы обсудить ситуацию же нужно?

— Мы с ним поговорили. Саша прекрасно понимает, что руки распускать нельзя.

Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил.

А то что было после финиша, то я несколько раз посмотрела видео. Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать.

Напомним, что вторая сборная России заняла третье место, а первая — была дисквалифицирована из-за поведения на финишном спурте Александра Большунова, который ударил соперника из-за того, что он перегородил ему дорогу.