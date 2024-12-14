Вяльбе считает несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала переход спортсменов в другие сборные.

«Каждый человек принимает решение сам. Допустим, он решил, что ради того, чтобы выступать на международной арене, готов даже сменить гражданство. Но где он окажется потом?

Мне кажется, если он все-таки потом возвращается в нашу страну, здесь живет, кушает и так далее, это, наверное, не совсем справедливо», — цитирует «КП Спорт» Вяльбе.