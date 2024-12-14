Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 04:11

Вяльбе считает несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство спортсменов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала переход спортсменов в другие сборные.

«Каждый человек принимает решение сам. Допустим, он решил, что ради того, чтобы выступать на международной арене, готов даже сменить гражданство. Но где он окажется потом?

Мне кажется, если он все-таки потом возвращается в нашу страну, здесь живет, кушает и так далее, это, наверное, не совсем справедливо», — цитирует «КП Спорт» Вяльбе.

Источник: «КП-Спорт»
Футбол
Елена Вяльбе
Читайте также
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Премьер-министр Армении Пашинян вылетел в Москву
Украинцы устроили истерику. Чем обернулась жеребьевка квалификации на ЧМ-2026
В ГД собираются внести законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
В Орловской области из-за массированной атаки беспилотников загорелось топливо
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе — про возвращение русских лыжников: «Водичка камень точит»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости