Вяльбе считает, что лыжники и тренеры не могут спекулировать темой коронавируса
17:30
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники не имеют права списывать неудачные выступления на пандемию коронавируса и сложности, которые она вызывает.
«Я сразу сказала, еще летом, что лыжники и тренеры не имеют права этим спекулировать. Начиная с середины июня мы работали уже абсолютно централизованно. Если спортсмен знает свою цель и идет к ней, то ему не будут помехой никакие внешние обстоятельства», — рассказала Вяльбе RT.
Ранее Вяльбе заявила, что Наталья Непряева ее разочаровывает в нынешнем сезоне Кубка мира.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/815259-vyalbe-lyzhniki-pandemiya
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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