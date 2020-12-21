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Вяльбе считает, что лыжники и тренеры не могут спекулировать темой коронавируса

17:30
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжники не имеют права списывать неудачные выступления на пандемию коронавируса и сложности, которые она вызывает.

«Я сразу сказала, еще летом, что лыжники и тренеры не имеют права этим спекулировать. Начиная с середины июня мы работали уже абсолютно централизованно. Если спортсмен знает свою цель и идет к ней, то ему не будут помехой никакие внешние обстоятельства», — рассказала Вяльбе RT.

Ранее Вяльбе заявила, что Наталья Непряева ее разочаровывает в нынешнем сезоне Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/815259-vyalbe-lyzhniki-pandemiya

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