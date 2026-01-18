Вяльбе считает, что FIS больше не даст нейтральный статус российским лыжникам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) больше не выдаст нейтральный статус российским спортсменам.

«Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Больше уже никто не получит. Я это не обсуждаю».

Среди россиян нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. На этапе Кубка мира в Давосе они завоевали квоты для участия в Олимпиаде-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.