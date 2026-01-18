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Лыжные гонки

Вяльбе считает, что FIS больше не даст нейтральный статус российским лыжникам

Сергей Ярошенко
Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) больше не выдаст нейтральный статус российским спортсменам.

Сергей Волков.Лыжник Волков подал апелляцию в CAS. Его пытаются наказать повторно, так же как и Мутко

«Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Больше уже никто не получит. Я это не обсуждаю».

Среди россиян нейтральный статус получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева. На этапе Кубка мира в Давосе они завоевали квоты для участия в Олимпиаде-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Источник: ТАСС
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Елена Вяльбе
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