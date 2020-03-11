Вяльбе считает Большунова главным героем зимы
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Норвежские спортсмены не будут участвовать в трех оставшихся этапах Кубка мира из-за коронавируса.
— Кубок мира — тяжелее и престижнее, чем золото чемпионата мира?
— Да, это гораздо круче. Реально. Нужно выстрелить не один раз, а быть на вершине весь сезон. И те, кто следил за нашими соревнованиями всю зиму, видели, в какой борьбе проходила каждая гонка. Конкуренция у мужиков очень-очень серьезная.
— Для вас Большунов — главный герой зимы?
— Безусловно. Он прекрасный спортсмен и настоящий мужик. Сегодня уже написала ему сообщение, благодарила его за трудолюбие и стремление. И чтобы поблагодарил родителей. Ведь они приложили много для этих успехов.
А Саня — большой пример для многих. В том числе, из нашей команды. (Владимир Иванов)
Полностью интервью Елены Вяльбе — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/lyzhi-aleksandr-bolshunov-vyigral-kubok-mira-chto-skazala-elena-vyalbe-intervyu-norvezhcy-ne-umeyut-proigryvat-1651516/