Вяльбе считает Большунова главным героем зимы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала досрочную победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Норвежские спортсмены не будут участвовать в трех оставшихся этапах Кубка мира из-за коронавируса.

— Кубок мира — тяжелее и престижнее, чем золото чемпионата мира?

— Да, это гораздо круче. Реально. Нужно выстрелить не один раз, а быть на вершине весь сезон. И те, кто следил за нашими соревнованиями всю зиму, видели, в какой борьбе проходила каждая гонка. Конкуренция у мужиков очень-очень серьезная.

— Для вас Большунов — главный герой зимы?

— Безусловно. Он прекрасный спортсмен и настоящий мужик. Сегодня уже написала ему сообщение, благодарила его за трудолюбие и стремление. И чтобы поблагодарил родителей. Ведь они приложили много для этих успехов.

А Саня — большой пример для многих. В том числе, из нашей команды. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Елены Вяльбе — здесь.