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Допинг

Вяльбе рассказала, сохранится ли политика критичного отношения к ВАДА в связи со сменой президента FIS

16:41
Елена Вальбе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елена Вальбе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, изменится ли политика критичного отношения к действиям ВАДА в связи со сменой президента FIS.

«Я не думаю, что поменяется какая-то политика по отношению к ВАДА, потому что члены FIS подписывали меморандум, я в том числе. Я категорически против применения допинга в спорте, считаю, что это абсолютно неприемлемо. Я отношусь к типу людей с нулевой терпимостью, потому что сама — бывшая спортсменка. К сожалению, некоторые мои коллеги тоже были уличены в применении допинга. Допинг применяется в разных странах. Это всемирно известно», — цитирует Вяльбе Properm.

4 июня президентом FIS был избран шведский миллиардер Йохан Элиаш, Вяльбе и еще 15 представителей международных федераций были назначены в совет федерации.

Дополнительная информация:

https://properm.ru/news/sport/199422/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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