Вяльбе рассказала, сохранится ли политика критичного отношения к ВАДА в связи со сменой президента FIS

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, изменится ли политика критичного отношения к действиям ВАДА в связи со сменой президента FIS.

«Я не думаю, что поменяется какая-то политика по отношению к ВАДА, потому что члены FIS подписывали меморандум, я в том числе. Я категорически против применения допинга в спорте, считаю, что это абсолютно неприемлемо. Я отношусь к типу людей с нулевой терпимостью, потому что сама — бывшая спортсменка. К сожалению, некоторые мои коллеги тоже были уличены в применении допинга. Допинг применяется в разных странах. Это всемирно известно», — цитирует Вяльбе Properm.

4 июня президентом FIS был избран шведский миллиардер Йохан Элиаш, Вяльбе и еще 15 представителей международных федераций были назначены в совет федерации.