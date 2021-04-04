Вяльбе: «Почему после каждой гонки нужно отвечать на вопрос: «Как ты так бежал, что занял 58-е место?»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношении к своим словам об общении спортсменов с прессой во время крупных стартов.

«Мои слова о том, что победы и медали любят тишину, сопровождают меня долгие годы. Речь о том, что, когда человек перед стартами начинает постоянно общаться со СМИ, ходит на передачи и интервью — отвлекается. Мы — абсолютно не закрытая федерация. Если к нам приезжают на тренировки, то интервьюируют всех, кого хотят. На чемпионате мира или Кубке мира в микст-зоне спортсмены отвечают на любые вопросы», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

Президент ФЛГР отметила, что не всегда понимает вопросы, которые журналисты задают спортсменам.

«Почему после каждой гонки на Кубке мира нужно отвечать на вопрос, условно: «Как ты так бежал, что занял 58-е место?» Поверьте, спортсмену очень тяжело в этот момент. Думаю, не совсем правильно, чтобы он выдавливал из себя, на каком километре ему свело ногу. Есть спортсмены, которые не любят общаться со СМИ, я их прошу, чтобы они это делали. Это нормально, но, если все время быть на экране телевизора, ты всем надоешь. Понимаю, что СМИ делают определенную популярность, но я на миллион процентов уверена, что никакой популярности не будет, если у спортсмена не будет результатов. Я очень оберегаю спортсменов на чемпионатах мира, потому что им нужно тренироваться, восстанавливаться и так далее. Все эти мелочи составляют результат», — добавила Вяльбе.

На чемпионате мира-2021 российские лыжники завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов, у женщин второе место заняла Юлия Ступак.