Вяльбе рассказала, как ей удается избегать скандалов

Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» рассказала о том, как переживает продолжение допинговой саги, почему не пойдет в президенты FIS и зачем нужно смотреть предстоящий Кубок мира.

— Как получается, что в биатлоне из года в год отборы превращаются в скандал, а в лыжах — тишь да гладь?

— Вообще не понимаю, какие тут могут быть скандалы. Это же только первые этапы Кубка мира. Думаю, все зависит от коллектива. В этот раз у нас даже споров не было. Все объективно и прозрачно. Мы заранее обговорили всю канву отборов.

— Как удалось найти баланс в таком щепетильном вопросе?

— Впервые критерии обсуждаем летом на общем сборе. Ближе к осени подрифтовываем нюансы, определяем отборочные старты или контрольные тренировки.

Да, всегда кто-то обижается. Спорт жесток. Но мы отбирали исключительно по-спортивному принципу. Сразу обозначили рубежи и никуда за них не выходили. Причем у нас не просто отбор на первую гонку — мы уже на 99 процентов понимаем, кто побежит и на втором этапе, и на третьем. Спортсмены, которые пропускают первый этап, целенаправленно готовятся к своим стартам. Кто к Лиллехаммеру, кто к Давосу.

— Что делаете, если два спортсмена набирают одинаковое количество очков на отборе?

— Нужно смотреть прошлый сезон, еще какие-то нюансы. Был как-то такой случай, нам пришлось голосовать. Получилось 4:4. Решение я взяла на себя. Ну, а кто еще?

Созывать президиум ради состава на Кубок мира нет смысла. Откуда им-то знать? Есть тренерский штаб. Мы все постоянно общаемся, сообща корректируем какие-то моменты. Что мне особенно нравится, в последние годы тренеры не просто бьются за ребят из своей группы, а смотрят на картину в целом. Условно, Бородавко может вступиться за кого-то из группы Перевозчикова, а Перевозчиков что-то сказать за кого-то из группы Крамера. Все мы хотим результата.

Уверена, в биатлоне так же. Просто, наверное, они не сели заранее, не договорились. Если честно, я так погружена в наши заботы, что вообще не слежу за биатлоном, не знаю, что у них происходит. (Владимир Иванов)

«Буду одним из комментаторов лыж на Первом канале». Сенсационные известия от Елены Вяльбе