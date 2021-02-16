Вяльбе рассказала, что жевала лыжную мазь вместо жвачки

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, как лыжную мазь использовали вместо жвачки в СССР.

«Не знаю, как в Москве, но в Магадане и многих дальневосточных регионах лыжную мазь жевали вместо жвачки. В магазине она не продавалась, поэтому тренер меня так подкупил. «Висти» не очень хорошо жевалась, мягковата была. Зеленая и синяя жевались хорошо. Красную вообще нельзя было, она прилипала к зубам. В основном жевали «Темп», — рассказала Вяльбе в эфире программы «Вечерний Ургант».

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам.