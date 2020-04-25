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Вяльбе рассказал, как лыжная мазь заменяла ей в детстве жевательную резинку

11:03
Елена Вяльбе. Фото Instagram.
Елена Вяльбе. Фото Instagram.
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что в детстве привлекало ее лыжной секции.

— В лыжную секцию вас заманили мазью «Темп», которую можно было жевать вместо жвачки?

— Было (смеется). Мы с подругой сделали себе лыжню в огороде и катались там на своих деревянных лыжах, — цитирует Вяльбе «Аргументы и факты». — Но каждый год на нашу огородную территорию залезали ребята из детско-спортивной школы — ломали наш забор, чтобы проложить свою трассу. В общем, не знаю, что на меня нашло, но я выскочила и давай ругаться с тренером — хватит, мол, в огород залезать. А он и говорит: «Ты не кричи, а приходи в секцию заниматься». Я спросила: «А лыжная мазь есть?» Он кивнул. Ну мы с подругой и согласились, раз будет безграничный доступ к мази. Жевательной резинки не было тогда, вот и жевали все. «Темп» — хорошая мазь, на основе смолы. Мне кажется, только зубы ленивого ребенка не отпечатались на этой мази.

Дополнительная информация:

https://aif.ru/sport/person/elena_vyalbe_i_ya_zhevala_lyzhnuyu_maz

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