Вяльбе раскритиковала Губерниева и назвала Пихлера великим тренером

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в резкой форме отозвалась об известном комментаторе и шоумене Дмитрии Губерниеве. Перед началом чемпионата мира по лыжным видам спорта она негативно отозвалась о поездке Губерниева на турнир. После финиша мужского лыжного марафона, в котором Александр Большунов завоевал серебро, Губерниев позволил себе язвительные комментарии в адрес крестившейся Вяльбе: "Надо не креститься, а командную тактику разрабатывать".

- Он пытается сделать то же самое, что делал в биатлоне: начинает в эфире адресовать вопросы тренеру, хотя он даже не журналист, а комментатор. Ты видишь, как бежит спортсмен, так рассказывай об этом, именно это его прерогатива, а не выставление оценок, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Если он хочет что-то оценить, пусть приходит в Министерство спорта РФ, где у нас есть экспертный совет и где тренеры предоставляют свои отчеты о проделанной работе. Пусть там задает вопросы и тренеры ему будут отвечать.

Но не надо переходить границу и быть главным экспертом этого вида спорта. В противном случае приходи на место тренеров. Думаю, в биатлоне он совершил много таких ошибок. Он оскорблял Вольфганга Пихлера, который на самом деле великий тренер, что он и доказывает результатами в шведской команде.

Напомним, что Вольфганг Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год и неоднократно становился мишенью для критики со стороны Губерниева.