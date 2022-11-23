Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:39

Вяльбе радуют призовые за гонку на этапе Кубка России: «В Норвегии дают 50 евро»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, что призовые за гонку на этапе Кубка России составили 100, 80 и 60 тысяч рублей.

«Да, призовые действительно такие. Там даже чуть больше, — приводит Sport24 слова Вяльбе. — Не понимаю, зачем об этом нужно все время говорить. Я считаю, что это вообще не очень красиво — все время рыться в чужих кошельках. Лично я всегда стараюсь сделать что-то хорошее для спортсменов. Наши ребята точно знали, что за муку они бегать не будут».

Александр Большунов. Большунов опять без медалей в Кубке России. У Александра четвертое место в разделке

«Честно сказать, меня радует, что наши лыжники получили призовые больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро», — добавила глава ФЛГР.

Источник: sport24.ru
Елена Вяльбе
1
0
Читайте также
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Европарламент принял резолюцию о признании РФ «страной — спонсором терроризма»
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Что происходит с заводами на Кубани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо предположил, что недостаток мотивации влияет на результаты Большунова
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости