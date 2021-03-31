Вяльбе прокомментировала доминирование Большунова над соперниками на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» высказалась о преимуществе Александра Большунова над конкурентами на чемпионате России.

Вяльбе также сообщила, что олимпийский чемпион Сочи Александр Легков не будет бежать эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени по причине занятости в Думе Московской области. Легков работает в ней депутатом.

— Елена Валерьевна, как прокомментируете итоги командных спринтов?

— На этом чемпионате все прекрасно. Наши снова победили!

— Александр Большунов после трех побед говорит, что было б неплохо поучаствовать в чемпионате Норвегии. Что думаете?

— Воспринимаю его слова как шутку. Тем более что чемпионат Норвегии отменен. Часть его прошла до чемпионата мира, а оставшаяся отменена. У них сложная ситуация.

— Вам преимущество Большунова не бросается в глаза? Наверное, кому-то будет неинтересно смотреть, когда один человек выигрывает у всех по 30-40 секунд.

— Да пусть не смотрят! Мы никого не заставляем смотреть чемпионат России. Здесь шикарная организация на самом высоком уровне, хорошая трасса, слава богу, зрители есть. Все здорово. Жаль, что болельщиков немного, но обстановка, видимо, еще не та.

— Чемпионат России выделялся тем, что здесь всегда выступали завершившие официальную карьеру. В этом году команду Ханты-Мансийского округа должны были представлять Дементьев, Легков и Турышев...

— Легков не примет в ней участия, к сожалению. Его не отпустили с работы, в Мособлдуме.

— Не планируете продолжать эту историю, приглашать больше ветеранов на турнир?

— Специально приглашать мы не будем, обычно это делают регионы. Многие регионы организуют специальные соревнования, приглашают ветеранов. В этом смысле регионы очень коммуникабельны. Но не все соглашаются. Некоторые ветераны не соглашаются из-за текущей эпидемиологической обстановки, — сказала Вяльбе.

(Дмитрий Кузнецов)