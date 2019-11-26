Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» рассказала о том, как переживает продолжение допинговой саги, почему не пойдет в президенты FIS и зачем нужно смотреть предстоящий Кубок мира.

— Немного о грустном. Перед Пхенчханом вы ночами не спали — переживали за тех, кого не допускают до Олимпийских игр. Как отреагировали на новости по поводу возможного лишения статуса у РУСАДА?

— Я продолжаю грустить из-за того, что история продолжается. Сколько раз уже слышала, что сегодня-завтра мы перелистнем страницу, начнем с чистого листа. Но, почему-то, не получается. Непонятно, что будет дальше. Одно дело, если их лишат статуса, и главной проблемой будет их восстановление на международном уровне, другое — если пострадают спортсмены.

У меня уже вообще все поменялись. Абсолютно новое поколение спортсменов. Досадно, что и они могут попасть в эту историю. Я сильно переживаю. Так же просыпаюсь по ночам, думаю об этом. Не плачу, правда. Но просто пока еще нет понимания, что дальше.

— Можете всерьез представить, что в скором времени наш спорт на какое-то время закроют?

— Нет. Думать о плохом нельзя, мысли материальны. Нужно верить и молиться за хороший исход. (Владимир Иванов)

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