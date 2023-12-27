Вяльбе призналась, что попросила бы у золотой рыбки здоровья для Путина

Президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что попросила бы у золотой рыбки здоровья для президента России Владимира Путина.

«Наверное, первое [о чем попросила бы], и я говорю это совершенно искренне, чтобы золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он «последний из могикан». Если не он — людей на Земле не останется», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее она призналась, что не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.