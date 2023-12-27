Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:31

Вяльбе призналась, что попросила бы у золотой рыбки здоровья для Путина

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что попросила бы у золотой рыбки здоровья для президента России Владимира Путина.

«Наверное, первое [о чем попросила бы], и я говорю это совершенно искренне, чтобы золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он «последний из могикан». Если не он — людей на Земле не останется», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее она призналась, что не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19635953
9
Читайте также
Самые красивые спортсменки России: кто входит в рейтинг
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе: «Грех жаловаться, кушаем и живем за счет государства»

Вяльбе — о Путине: «Простые люди его очень уважают»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости