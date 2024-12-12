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Сегодня, 14:04

Вяльбе: «Могу представить, как Большунову обидно проиграть Мельниченко менее секунды»

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результат гонки на 15 километров свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

«Гонку посмотреть не смогла, к сожалению. Но результаты, конечно, видела. Очень круто, что тут сказать. Могу представить, как обидно Саше проиграть менее секунды. Но тем интереснее наш вид спорта, раз в такой борьбе проходят старты. А что касается Андрея Мельниченко, то он стрелянный воробей, это его гонки», — сказала Вяльбе «ВсеПроСпорт».

Победителем стал Андрей Мельниченко, который преодолел дистанцию 15 километров за 35 минут 5,4 секунды. Второе место занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+0,8 секунды), а замкнул тройку Илья Семиков (+20,8).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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