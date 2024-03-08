Вяльбе подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела после происшествия в Сочи: «Готовы ответить на все вопросы»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о возбуждении уголовного дела после инцидента с массовым завалом на Спартакиаде в Сочи.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Знаю, что возбуждено уголовное дело. С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне странно. Мы готовы ответить на все вопросы», — сказала Вяльбе «СЭ».

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Из-за сильного тумана большое количество участниц соревнований не смогли удержать равновесие на скоростном участке трассы.

Ранее Вяльбе сообщила, что после завала на Спартакиаде в Сочи было госпитализировано 17 спортсменок.