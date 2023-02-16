Вяльбе ответила норвежским СМИ после высказываний в адрес российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что норвежские СМИ сотрясают воздух в отношении российских спортсменов вместо обсуждения собственных проблем в антидопинговой системе.

Ранее некоторые норвежские СМИ сообщали, что призеры Олимпийских игр в Пекине Алексей Червоткин и Иван Якимушкин не были ни разу протестированы РУСАДА в 2022 году после Олимпиады.

«К сожалению, меня уже даже не удивляют все эти статьи норвежских СМИ. Если они руководствуются опубликованной статистикой РУСАДА за 2022 год, то оба спортсмена в ней присутствуют. Но отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда). И именно по программе FIS, а не РУСАДА, к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы в соответствии с антидопинговыми правилами. И статистика по пробам, отобранным по запросу FIS, не отражается в статистике РУСАДА», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Также президент ФЛГР посоветовала обратить внимание норвежским СМИ на свою антидопинговую систему.

«Разумеется, я прекрасно понимаю, что лучше норвежским журналистам сотрясать воздух в отношении российских спортсменов, чем обсуждать, как так получилось, что в Норвегии долгие годы по закону невозможно тестировать на допинг спортсменов младше 18 лет без согласия родителей и без предварительного уведомления», — добавила Вяльбе.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2021/22. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.