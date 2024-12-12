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Вяльбе — об опросе ВЦИОМ: «У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Это не ВЦИОМ какой-то. Хочется понять, кого и как собственно опрашивали. У кого в нашей стране футбол считается национальным видом спорта? С хоккеем согласна, фигурное катание тоже популярно. А на лыжах катается куда больше людей, чем на коньках. Но ничего, мы не обижаемся», — приводит слова Вяльбе «ВсеПроСпорт».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
Елена Вяльбе
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