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Вяльбе оценила выступление сборной России на этапе Кубка мира в Лахти

12:31
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Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итог выступлению российских спортсменов на этапе Кубка мира в финском Лахти. В гонке на 15 км с раздельным стартом второе место завоевал лидер общего зачета турнира Александр Большунов. В эстафете 4 по 7,5 км мужская национальная команда заняла третье место.

— С одной стороны, казалось, что мужики в эстафете могли не ждать, но у них просто не было сил, — цитирует Вяльбе РИА «Новости». — На самом деле, очень удовлетворительные результаты. Большунов не бежал, Устюгов болеет. А про женщин могу сказать, что все девчонки достойно боролись, молодцы, хоть иногда можно увидеть, что они имеют зубы какие-то, что они реально могут бороться.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200302/1566729532.html

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