Вяльбе: «Результат Терентьевой — крутой, когда наберет форму, никого рядом не будет»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала возвращение в большой спорт после декрета Натальи Терентьевой.

«Конкуренция в женской сборной у нас очень серьезная, но с учетом того, что Наталья у нас тренировалась до родов и сразу после того, как родила, понятно, что она уже в неплохой форме. Это очень высокий и крутой результат, потому что она всего четыре месяца как родила ребенка. Было видно, что на последнюю часть дистанцию ее не хватило, но это Наталья Терентьева. Когда она будет в хорошей форме, рядом с ней уже никого не останется», — приводит слова Вяльбе «РБ Спорт»

Терентьева в первом после возвращения старте заняла седьмое место в гонке на 5 км классическим стилем, уступив победившей своей родной сестре Дарье Непряевой 19 секунд.