Вяльбе объявила состав сборной России на первый этап Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила состав национальной команды на первый этап Кубка мира. Пройдет он в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.

Женщины: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Ольга Царева.