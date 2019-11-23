Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Лыжные гонки

Вяльбе объявила состав сборной России на первый этап Кубка мира

22:14

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила состав национальной команды на первый этап Кубка мира. Пройдет он в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин.

Женщины: Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Екатерина Смирнова, Ольга Царева.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B5N8_kVpoWv/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир