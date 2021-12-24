Вяльбе объяснила, почему Порошкин не попал в окончательный состав сборной России на «Тур де Ски»

Президент федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе объяснила, почему Илья Порошкин не попал в состав команды на «Тур де Ски».

«Дело в том, что участие в многодневке обнуляло бы все очки Порошкина в Кубке Восточной Европы. А он изначально планировал бежать только две гонки в Ленцерхайде. Тренерский штаб вместе со спортсменом приняли решение, что это нецелесообразно. Вместо «Тур де Ски» Илья отправится на этап Кубка Восточной Европы в Минск, где постарается увеличить своё преимущество в общем зачёте. Если он останется лидером этого турнира, то на следующий год получит право бежать все гонки Кубка мира до января, как было в этом сезоне с Андреем Ларьковым. Этот вариант мы сочли самым оптимальным», — приводит «Чемпионат» слова Вяльбе.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января.