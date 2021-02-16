Вяльбе объяснила, почему бегала в розовой шапочке

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала о своем талисмане — розовой шапочке.

«В один год нам выдали розовые шапки, в них бегали и мужчины, и женщины. Мне шапочка очень понравилась, я каждый год в ней бегала. Она хранится у меня дома, выцвела, конечно. Даже была история: я оставила шапку сушиться в Санкт-Петербурге и уехала в Москву, была предолимпийская неделя перед Нагано. Вспомнила, что забыла шапку. Позвонила друзьям, они приехали в гостиницу, нашли бабушку-уборщицу. Она сказала: «Да я ее уже куда-то выбросила». Друзья сказали: «Мы заплатим». Они отдали ей 300 долларов, и она отдала им эту шапку. Я семь лет в этой шапочке бегала», — сказала Вяльбе в эфире программы «Вечерний Ургант».

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Сейчас она является главой Федерации лыжных гонок России.