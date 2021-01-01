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Вяльбе обвинила сборную Норвегии в проявлении неуважения

19:12
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что сборная Норвегии проявила неуважение ко всем, не приехав на многодневку «Тур де Ски». Ранее норвежцы отказались участвовать из-за риска заразиться коронавирусом.

«Норвежцы очень неуважительно себя повели по отношении к федерации, болельщикам и всей лыжной семье. Посмотрите сами, норвежцы же участвуют в прыжках с трамплина, биатлоне, а почему в лыжах нет? Я не знаю, трусость ли это, но всегда интересно, когда бегут сильнейшие», — сказала Вяльбе в интервью VG.

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