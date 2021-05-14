Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан рассказала об особенностях подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Китай — это очень экзотическое место для всех, кроме, наверное, самих китайских спортсменов. Не стоит брать их в расчет? Давайте не будем сейчас заниматься шапкозакидательством. Нельзя так, они активно работают, пригласили много тренеров, набирают опыт. Поэтому какие-то результаты они точно покажут. Но мы все находимся в равных условиях, не были там наши основные конкуренты. Сейчас ведутся переговоры со стороны FIS, возможно, проведут в декабре там какие-то старты.

Понятно, что это уже будет не кубок мира, но в любом случае какие-то международные старты принять в Китае планируют. Если это будет сделано, то наши и спортсмены, и специалисты, поедут, оценят трассу. Хотя для нас важнее, пожалуй, даже не сама трасса, а понять какой там снег. Пока это такая загадка, как я понимаю снег там искусственный, в перемешку с натуральным. Какая вода мы не знаем, а качество искусственного снега зависит от воды.

Для всех все будет одинаковое, будем бороться. Если, конечно, Олимпиада в принципе будет. Сейчас это до сих пор непонятно, нужно не об этом думать, а спокойно готовиться, заниматься своим делом», — сказала Вяльбе.

Отметим, что в Китае до сих пор не прошел ни один тестовый турнир в рамках подготовки к Олимпийским Играм по лыжным гонкам.

(Рустам Имамов)